POL-OG: Offenburg - Kartonagen in Brand gesetzt, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Bislang unbekannte Personen setzten am Sonntagabend bei einer Schule im Drosselweg vor der Mensa abgestellte Kartonagen mit deren Deckenplatten in Brand. Weiterhin wurden bei einer nebenstehenden Baustelle zwei Bauzaunelemente und eine auf dem Gelände befindliche Schaufel beschädigt. Gegen 20:30 Uhr konnte eine Zeugin eine Jugendgruppe im Alter zwischen 11 und 14 Jahren beobachten, die aus Richtung des Schulgeländes gekommen seien und daraufhin in Richtung des Kreuzschlags davonrannten. Weiterhin hätte die Gruppe einen Hund der Rasse Kangal dabeigehabt. Den Beamten des Polizeireviers Offenburg gelang es später eine Jugendgruppe im Paul-Volz-Weg festzustellen. Die Personalien der Personen wurden aufgenommen. Ob diese in Verbindung mit dem verursachten Brand und der Sachbeschädigung stehen, wird geprüft. Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg löschten den Brand rechtzeitig, bevor sich dieser auf das angrenzende Schulgebäude weiter ausbreiten konnte. Die Deckenplatten sind in Folge des Brandes und den anschließenden Löscharbeiten nicht mehr verwendbar. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Außenfassade der Mensa durch den Brand nicht beschädigt, allerdings durch Rußablagerungen verunreinigt. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0781 21 - 2200 gebeten.

