Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mülltonnenbrand im Maurener Weg

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Freitag gegen 00.20 Uhr eine im Maurener Weg in Böblingen abgestellte Altpapiermülltonne in Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften ausgerückt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

