Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Ladendiebe festgenommen - Verurteilungen im beschleunigten Verfahren

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Mehrere Ladendiebe konnten am Donnerstag in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt auf frischer Tat beobachtet und kurz darauf vorläufig festgenommen werden.

Ein 23-jähriger rumänischer Staatsangehöriger entwendete gegen 11 Uhr zwei Parfüms im Gesamtwert von etwa 180 Euro.

In einem weiteren Fall entwendeten zwei 34- bzw. 37-jährige georgische Staatsangehörige gegen 15 Uhr Bekleidungsgegenstände im Wert von etwa 750 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde in allen Fällen ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Die Männer wurden schon am Folgetag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der sie jeweils zu Geldstrafen verurteilt hat. Die Verurteilungen sind rechtskräftig.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell