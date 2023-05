Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Junge Erwachsene lösen Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots)

Weil sie mit Schreckschusswaffen hantierten und Schüsse abgaben, lösten zwei Heranwachsende am Donnerstagnachmittag in der Karlsruher Weststadt einen größeren Polizeieinsatz aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen teilten mehrere Zeugen gegen 14:50 Uhr über Notruf mit, dass sie Schüsse in der Nähe des Städtischen Klinikums gehört hätten. Unverzüglich anfahrende Streifenbesatzungen vernahmen die Schussgeräusche ebenfalls und lokalisierten deren Ursprung nach entsprechenden Zeugenhinweisen im Hinterhof eines Anwesens in der Seldeneckstraße. Dort trafen die Beamten letztlich zwei junge Männer im Alter von 18 bzw. 19 Jahren und eine 19-jährige Frau an. Laut Zeugenaussagen sollen die beiden Heranwachsenden mit zwei Pistolen geschossen und dabei offenbar auch in die Richtung einer 71-jährigen Unbeteiligten gezielt haben. Bei den Pistolen, die von den Polizeibeamten samt Munition sichergestellt wurden, handelte es sich um Schreckschusswaffen.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West ermitteln nun wegen Bedrohung und möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz. Außerdem wird derzeit geprüft, ob den Verursachern die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell