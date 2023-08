Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Heiligenzell - Gebäudebrand -Nachtragsmeldung-

Friesenheim, Heiligenzell (ots)

Nach dem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Friedrichsbergstraße am heutigen Montagvormittag sind die Maßnahmen der Beamten des Polizeireviers Lahr am Brandort zunächst beendet. Das gegen 11 Uhr im Bereich der Terrasse ausgebrochene Feuer hat sich auf den Dachstuhl ausgeweitet und war gegen 12:15 Uhr von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an; Hinweise auf eine Brandstiftung liegen den Ermittlern allerdings nicht vor. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Während den Löscharbeiten war die Friedrichsbergstraße durch die Einsatzfahrzeuge blockiert.

Erstmeldung vom 07.08.2023, 11:39 Uhr

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind am heutigen Montagvormittag zu einem Gebäudebrand in die Friedrichsbergstraße ausgerückt. Aktuell ist bereits von weitem eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Die Wehrleute befinden sich inmitten der Löscharbeiten. Nach derzeitigen Feststellungen dürften die Bewohner das Gebäude verlassen haben. Über verletzte Personen liegen momentan keine Erkenntnisse vor.

