POL-OG: Baden-Baden - Brandmelder ausgelöst

Baden-Baden (ots)

Die Auslösung eines Brandmelders hat am Montagmittag im Klinikum Mittelbaden in der Balger Straße für kurzzeitige Aufregung gesorgt. Wie sich herausstellte, war gegen 13:10 Uhr bei Bitumenarbeiten auf dem Dach Rauch in das Gebäude gezogen, was zur Alarmauslösung geführt hat. Vorsorglich wurden vorrübergehend zwei Patienten aus ihren Zimmern in Sicherheit gebracht. Ein Feuer musste nicht bekämpft werden.

