LPI-NDH: Ladendieb gefasst

Mühlhausen (ots) - Abgestellte Wohnmobile weckten bei Dieben das Begehren nach Bauteilen. Unbekannte machten sich an den Campern im Treffurter Weg zu schaffen und entwendeten unter anderem eine große Anzahl an Einspritzdüsen. Durch die Diebstahlshandlungen wurden an den Fahrzeugen Schäden hervorgerufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und Spuren gesichert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

