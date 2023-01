LPI-NDH: Diebe hatten es auf Wohnmobile abgesehen

Röhrig (ots) - Glimpflich ging am Dienstagmorgen ein Einsatz für Feuerwehr und Polizei aus. Die Annahme eines Kellerbrandes bestätigte sich nicht. Heiße Asche lagerte in einem Eimer und verursachte starken Rauch. Durch die Hitzeentwicklung in dem Gefäß glimmten zudem Holzdielen, auf denen der Eimer stand. Personen wurden nicht verletzt. Es entsand ein geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

