POL-ESW: Pressebericht 01.09.2023 -2

Auffahrunfall; Schaden 6000 Euro

Freitagmorgen kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw nahe der Herkuleskreuzung in Eschwege. Laut Unfallbericht befuhren gegen 09.40 Uhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Waldkappel und eine 43-jährige Autofahrerin aus Eschwege die Reichensächser Straße aus Richtung Pontanistraße kommend, in Richtung Bahnhofstraße. Nachdem die Autos den Kreuzungsbereich geradeaus überquert hatten, wendete ein den beiden Damen vorausfahrender Pkw verbotswidrig und fuhr nach links über die durchgezogene Linie und in entgegengesetzter Richtung davon. Die 56-Jährige erkannte den Wendevorgang noch rechtzeitig und hielt etwas Abstand zu diesem Fahrzeug. Die nachfolgende Autofahrerin erkannte die Situation ihrerseits jedoch zu spät und fuhr auf den Wagen der 56-Jährigen auf. Am Auto der 43-Jährigen entstand bei dem Unfall ein Schaden von 5000 Euro. 1000 Euro Schaden entstand am Wagen der 56-Jährigen, die an der Unfallstelle zudem über Nackenschmerzen klagte und später ins Krankenhaus gebracht wurde.

Fahrradfahrer alkoholisiert

Einer Blutentnahme unterziehen musste sich heute Vormittag ein 47-Jähriger aus Eschwege. Gegen 11.05 Uhr war der Mann den Beamten der Eschweger Polizei aufgefallen, wie er mit einem Fahrrad im Westring/Akazienweg unterwegs war. Wie sich bei einer Kontrolle herausstelle, war der 47-Jährige nicht unerheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von über 2 Promille, der jetzt weitere strafrechtliche Konsequenzen wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge hat.

Polizei Sontra

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Eine 70-jährige Frau aus Sontra ist am Freitagmorgen beim Einkaufen im Lidl-Markt in Sontra in der Straße Niedertor von unbekannten Tätern beklaut worden. Gegen 09.35 Uhr hielt sich die 70-Jährige in besagtem Markt zum Einkaufen auf und wurde hier zunächst von einem ihr unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Mutmaßlich dadurch abgelenkt, gelang es einem unbekannten Täter daraufhin die in einer Tasche am Einkaufswagen deponierte Geldbörse der Frau zu klauen. Darin enthalten waren Bargeld und auch verschiedene Bankkarten. Der Stehlschaden wird auf insgesamt 300 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

