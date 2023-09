Polizei Eschwege

POL-ESW: Garagenbrand

Um 23:30 Uhr wurde am gestrigen späten Abend ein Brand in der Straße "An der Liete" in Oberrieden gemeldet. Zunächst wurde mitgeteilt, dass ein Einfamilienhaus brennen würde, parallel wurde auch der Brand einer Garage gemeldet.

Am Einsatzort stellten die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr aus Bad Sooden-Allendorf, Oberrieden und Ellershausen fest, dass es zu einem Garagenbrand kam, den die Feuerwehr mit ca. 50 Einsatzkräften bekämpfte.

Nach den ersten Ermittlungen wurde die Bewohner des Anwesens durch laute Knallgeräusche geweckt, worauf das Feuer entdeckt wurde. Der 49-Jährige Eigentümer versuchte daraufhin das Feuer mittels eines Wasserschlauchs zu löschen, während seine 44-Jährige Frau die Feuerwehr alarmierte. Mit Unterstützung eines Nachbarn gelang es das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu bringen. Bei den Löscharbeiten verletzte sich der 49-Jährige und erlitt Verbrennungen an den Armen, so dass er in ein Klinikum gebracht wurde.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 EUR, da neben dem Inventar (u.a. ein Pkw) die hintere Fassade und Terrasse beschädigt wurden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet. Hinweise: 05651/9250.

