POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Rollerdiebstahl (16.09.2023)

Sulz am Neckar (ots) - Bei einem Unfall am Sonntagabend gegen 14.45 Uhr auf der Balinger Straße (L 409) hat sich ein Motorradfahrer verletzt. Der 16-jährige Fahrer einer Aprilia RX 125 war auf der Balinger Straße von Sulz in Richtung Kastell unterwegs, stürzte in einer Rechtskurve und prallte im weiteren Verlauf ...

