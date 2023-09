Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisstem 26-Jährigen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei in Ricklingen nach einem vermissten 26-Jährigen. Der Mann verschwand vor etwa drei Wochen spurlos, wurde jedoch erst jetzt durch seine Mutter als vermisst gemeldet. Zuletzt hielt er sich in einem Hotel auf, wo er seine persönlichen Sachen zurückließ.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen meldete die Mutter ihren Sohn Krystian Wieslaw K., zu dem zuletzt nur ein loser Kontakt bestand, am Sonntag, 03.09.2023, vermisst. Letztmalig hatte sie ihn im Juli dieses Jahres gesehen. Wie die Ermittlungen ergaben, hielt sich der 26-Jährige bis vor etwa drei Wochen in einem Hotel an der Straße "An der Feldmark" in Bornum auf. Dorthin kehrte er jedoch nicht mehr zurück und hinterließ zudem seine persönlichen Gegenstände sowie Dokumente.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist eine akute Eigengefährdung des 26-Jährigen anzunehmen, weshalb die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche bittet.

Eine aktuelle Beschreibung der Person ist derzeit nicht möglich. Zuletzt soll der Vermisste jedoch sehr abgemagert gewirkt und kurze dunkelblonde Haare getragen haben. Angaben zu der zuletzt getragenen Kleidung liegen nicht vor.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3015 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell