Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrerin zu Vollbremsung gezwungen und bei Sturz leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise zu flüchtiger Autofahrerin

Hannover (ots)

Beim Versuch, eine Kollision mit einem Pkw zu verhindern, ist am Freitag, 01.09.2023, in Hannover eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Die 24-Jährige bemerkte in der Oststadt ein abbiegendes Auto und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei überschlug sie sich mit dem Rad und zog sich leichte Blessuren zu. Die Autofahrerin stieg kurz aus, fuhr dann jedoch weiter, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die 24 Jahre alte Radfahrerin gegen 15:35 Uhr den Radweg an der Bödekerstraße in Richtung Lister Platz. Plötzlich bog eine aus der Gegenrichtung kommende Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in die Ostwenderstraße ab und missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die junge Frau stark ab und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall erlitt die 24-Jährige leichte Verletzungen. Die Autofahrerin verließ ihr Auto, um kurz nach der Radfahrerin zu sehen, setzte sich kurz darauf jedoch wieder ans Steuer und setzte die Fahrt fort.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise zu der unbekannten Fahrerin. Bei dem Fahrzeug handelte es sich mutmaßlich um einen dunklen Kombi mit hannoverschem Kennzeichen. Die Autofahrerin wurde als etwa 50 Jahre alte Frau beschrieben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

