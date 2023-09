Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Welpen im Almhorster Wald bei Seelze ausgesetzt - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Am Dienstag, 29.08.2023, hat ein bislang unbekannter Mann zwei Welpen im Almhorster Wald bei Seelze ausgesetzt und ist mit seinem Pkw geflüchtet. Einer der Welpen starb wenige Zeit später. Die Polizei sucht Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Seelze beobachtete ein Zeuge am Dienstag, 29.08.2023, gegen 13:00 Uhr beim Gassigehen in der Nähe des Parkplatzes Almhorster Straße einen Mann mit kinnlangen Haaren, der einen weißen Plastikkorb aus einem vermutlich grünen VW Passat holte und anschließend in den angrenzenden Wald ging. Das Fahrzeug hatte ein polnisches Kennzeichen. Nach kurzer Zeit kam der Unbekannte ohne Korb zurück und entfernte sich mit seinem Pkw in Richtung Almhorst.

Der Zeuge begab sich dann in den Wald und hörte nach wenigen Metern ein Winseln im Gebüsch. Dort fand er zwei offensichtlich ausgesetzte Hundewelpen. Durch eine von ihm informierte Bekannte wurden die Welpen dann einer ortsansässigen Tierärztin vorgestellt und untersucht. Demnach dürften die Hundewelpen circa sechs bis acht Wochen alt sein, eine Rasse war noch nicht bestimmbar. Ein Hundewelpe (mit dunklem Fell) hat das Aussetzen nicht überlebt, der zweite Welpe wird derzeit umsorgt und befindet sich in einem stabilen Zustand.

Das Polizeikommissariat Seelze leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Mann oder dem Fahrzeug geben können, sich beim Polizeikommissariat Seelze unter der Telefonnummer 05137-8270 zu melden. /nash, hbt

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell