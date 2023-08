Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger nach versuchtem Totschlag in Hannover-Wettbergen festgenommen

Hannover (ots)

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nach einem Messerangriff auf eine 29-jährige Frau am 22.08.2023 in einem Supermarkt im hannoverschen Stadtteil Wettbergen konnte die Polizei am 29.08.2023 einen Tatverdächtigen im südosteuropäischen Ausland festnehmen. Der Mann hatte sich nach der Tat nach Südosteuropa abgesetzt und sitzt inzwischen dort in Haft.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover ging die 29-Jährige am Dienstag, 22.08.2023, gegen 16:00 Uhr ihrer Arbeit in einem Ladengeschäft in der Straße "An der Kirche" in Hannover-Wettbergen nach, als der 26-Jährige dieses betrat. Er sprach die Frau an und attackierte sie kurz darauf mit einem Messer. Dabei stach er der 29-Jährigen mehrfach in den Oberkörper und fügte ihr lebensgefährliche Verletzungen zu. Anschließend war der Mann in unbekannte Richtung geflüchtet.

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens konnte nun aufgeklärt werden, dass es sich bei dem Angriff um eine Beziehungstat handelt, da der Tatverdächtige der ehemalige Lebensgefährte der 29-Jährigen ist. Die 29-jährige Garbsenerin ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Der 26-Jährige Pattenser wurde nach der Tat mit einem internationalen Haftbefehl gesucht und konnte am Dienstag, 29.08.2023, in Serbien verhaftet werden. Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags. /aw, ram

