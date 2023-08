POL-H: Hannover-List: Sechsjähriger bei Verkehrsunfall mit einem Pkw leicht verletzt. Auto flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Ein seit Montag, 28.08.2023, vermisster Jugendlicher aus Gehrden ist am Dienstagabend, 29.08.2023, in Nordrhein-Westfalen von der Polizei aufgegriffen worden. Dem 15-Jährigen geht es den Umständen entsprechend gut. Aktuell wird seine Rückkehr in die Region Hannover organisiert. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem ...

