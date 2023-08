Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 68-Jährigen aus Misburg beendet

Hannover (ots)

Der seit dem 25.08.2023 vermisste Uwe Heinrich F. ist wieder da.

Der 68-Jährige galt als vermisst, da er nach einem Aufenthalt in einer hannoverschen Tagesklinik im Stadtteil Groß-Buchholz nicht nach Hause zurückkehrte. In den frühen Morgenstunden des 28.08.2023 konnte die Polizei den Gesuchten nun in Misburg wohlbehalten antreffen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach dem 68-Jährigen geholfen haben.

Das in der Ursprungsmeldung veröffentlichte Foto musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /aw

