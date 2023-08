Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter raubt eine Tankstelle in der List aus und flüchtet mit der Beute - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Tankstellenraub in der hannoverschen List hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen, 27.08.2023, einen 45 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld erbeutet. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen der Straftat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover stürmte gegen 05:50 Uhr ein bislang unbekannter Mann in eine Tankstelle in der Podbielskistraße, Kreuzung Spitzwegstraße in der hannoverschen List. Der maskierte Täter bedrohte einen 45 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe. Nachdem der Mitarbeiter die Kasse geöffnet hatte, entnahm der Täter das Bargeld und flüchtete mit der Beute zu Fuß.

Der 45-Jährige wurde bei dem Raub nicht verletzt. Er verständigte die Polizei, die umgehend eine Fahndung im Nahbereich durchführte. Aus der Luft wurde die Suche von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Leider führte die Fahndung nicht zum Auffinden des Täters. Aus diesem Grund wendet sich die Polizei an die Bevölkerung und bittet um Zeugenhinweise.

Bei dem flüchtigen Täter handelt es sich um einen etwa 1,85 Meter großen und schlanken Mann. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke, die im Brust- und Rückenbereich gesteppt war. Außerdem war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Applikationen und weißen Sneakern bekleidet. Der Täter trug eine schwarze Sturmhaube und schwarze dicke Handschuhe (ähnlich Winterhandschuhe) mit hellen Applikationen. Der Unbekannte sprach Deutsch mit einem Akzent.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Straftat bzw. dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell