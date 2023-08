Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 68-Jähriger nach seinem Klinikaufenthalt vermisst - Wer hat Uwe Heinrich F. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Freitagabend, 25.08.2023, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Misburg nach einem 68 Jahre alten Mann. Er kehrte nach seinem Aufenthalt in einer hannoverschen Tagesklinik im Stadtteil Groß-Buchholz nicht nach Hause zurück und wurde von seiner Frau noch am selben Abend als vermisst gemeldet. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Misburg wurde der Senior zuletzt gegen 13:15 Uhr in der spezialisierten Tagesklinik in der Carl-Neuberg-Straße gesehen. Allerdings kehrte er nicht wie gewohnt nach Hause zurück. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Die Suche wurde bereits am Samstag von einem Personenspürhund unterstützt und am Sonntag fortgesetzt.

Der Vermisste ist 1,70 Meter groß und schlank. Er trägt eine graue Hose und ein vermutlich blaues Poloshirt, eine blaue Jacke und blaugraue Schuhe der Marke Bugatti. Der Brillenträger hat schütteres Haar und eine Halbglatze. Der 68-Jährige führt einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Uwe Heinrich F. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Misburg unter der Telefonnummer 0511 109-3515 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash

