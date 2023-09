Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Kind von flüchtigem Radfahrer in Vahrenwald angefahren und leicht verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein Radfahrer hat am Donnerstag, 31.08.2023, an der Vahrenwalder Straße in Hannover ein Kind angefahren und leicht verletzt. Nach der Kollision fuhr der unbekannte Mann einfach weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern oder seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der Radfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr die Vahrenwalder Straße in stadteinwärtiger Richtung. Zwischen der Rotermundstraße und Dragonerstraße, etwa in Höhe der dortigen Kirche - stieß der Radfahrer mit einem auf dem Radweg befindlichen Kind zusammen. Infolge der Kollision kamen beide zu Fall. Bei dem Sturz zog sich das zehn Jahre alte Mädchen leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer stieg im weiteren Verlauf wieder auf sein Fahrrad und setzte seine Fahrt fort, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Der gesuchte Mann soll etwa 1,80 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Zudem wurde er als sehr schlank beschrieben. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der Mann kurze dunkle Haare oder eine eng anliegende schwarze Mütze. Zudem war er mit einer blauen Jeans bekleidet und trug eine auffällige Sonnenbrille. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Mountainbike handeln.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall beziehungsweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

