POL-PDLU: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen

Schifferstadt (ots) - Während eine 58-jährige aus Schifferstadt nach dem Einkaufen in einem Supermarkt in der Waldseer Straße den Einkaufswagen zurückbrachte, entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel der Dame, der zu dieser Zeit in ihrem unverschlossenen Pkw lag. Glücklicherweise befand sich in dem Geldbeutel kein Bargeld. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt. ...

mehr