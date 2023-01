POL-PDNR: Autofahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Linz am Rhein (ots) - Am Sonntag, 29.01.2023, im Zeitraum 15:30 Uhr bis 20:15 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Kirchstraße in St. Katharinen geparkter, neuwertiger PKW, durch unbekannte Täter beschädigt. Der oder die Täter verkratzten das Fahrzeug auf der Beifahrerseite großflächig auf einer Länge von etwa 1,40 m und entfernten sich unerkannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefon: ...

mehr