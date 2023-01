POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Linz am Rhein (ots) - Am Montagnachmittag erhielt eine 50-jährige Frau aus Linz eine WhatsApp-Nachricht ihres angeblichen Kindes. In der Nachricht wurde der Frau eine neue Handynummer mitgeteilt und sie solle zur weiteren Kommunikation einen Link öffnen. Die Frau reagierte nicht auf die Nachricht, so dass es zu keiner weiteren Korrespondenz kam. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

