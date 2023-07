Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradfahrer leicht verletzt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Saarbrücken beim Herausfahren aus einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße einen 37-jährigen Fahrradfahrer aus Dannstadt-Schauernheim, der zu dieser Zeit an dieser Örtlichkeit vorbeifuhr. Nach der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl am Pkw des Unfallverursachers als auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

