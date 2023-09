Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Führerschein sichergestellt

Am Sonntag musste ein 40-Jähriger sein Auto nach einer Kontrolle in Bad Buchau stehen lassen.

Ulm (ots)

Gegen 15.09 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Riedlingen einen 40-Jährigen in der Straße Beim Bahnhof. Der Fahrer eines VW fuhr in Richtung Schussenrieder Straße und hatte sein Handy während der Fahrt benutzt. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Der 40-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Sein Auto musste der Mann stehen lassen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Auf den 40-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

++++1823951(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell