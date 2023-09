Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: NACHTRAG zum Großbrand in einer Firma in Allmendingen vom 06.01.2023

Der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ulm liegen zwischenzeitlich zwei Gutachten zur Brandursache vor.

Demnach dürfte ein falsch eingestelltes Einlassventil an einem Zylinder des gasbetriebenen Motors zu dem Brand am Blockheizkraftwerk geführt haben. Dadurch soll ein Luftfilter in Brand geraten sein. Da ein Wartungsmangel vorliegen könnte, was zu überprüfen sein wird, wird gegen den Techniker einer Wartungsfirma wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der Mann soll in den Stunden vor dem Brand noch Servicearbeiten am fraglichen Motor durchgeführt haben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei dauern an.

