POL-UL: (UL) Berghülen - Überholen bei Gegenverkehr

Am Freitag, gegen 11.30 Uhr, wurden die Beamten zu einem Unfall gerufen. Eine 46-jährige PKW-Lenkerin befuhr die Landstraße von Bergenhülen in Richtung Suppingen. An einer Sperrfläche begann sie den Vorausfahrenden trotz Gegenverkehr zu überholen. Um einen Unfall zu verhindern, steuerte sie wieder nach rechts. Dabei prallte sie gegen das überholte Fahrzeug. Die Frau kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt. Die Beamten nahmen Kontakt zur Staatsanwaltschaft Ulm auf. Der Staatsanwalt ordnete die sofortige Beschlagnahme des Führerscheins an.

