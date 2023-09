Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schüsse am Ostbahnhof

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 17.00 Uhr, wurden über Notruf Schüsse in der Nähe des Ostbahnhofs gemeldet. Daraufhin fuhren mehrere Streifen die Örtlichkeit an. Die Beamten stellten einen PKW fest. Im Fahrzeug befand sich eine geöffnete Waffentransportbox für eine Pistole. Hülsen von verschossener Munition konnten auf der Straße festgestellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen fiel eine Hochzeitsgesellschaft in einer nahegelegenen Gaststätte auf. Die 33-jährige Braut hatte aus Freude mit der Schreckschusswaffe zehn Schüsse abgefeuert. Die Waffe wurde sichergestellt. Eine Erlaubnis für das Führen der Waffe oder für das Schießen, hatte die Frau nicht. Sie wird wegen Verstößen gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht.

+++++++++++++++1812986;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell