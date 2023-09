Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Einbruch in Geschäft

In der Nacht auf Freitag stahlen Unbekannte bei Blaustein hochwertige Fahrräder.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 9 Uhr. Unbekannte Täter kletterten auf die Terrasse und schlugen das Glas einer Tür ein. So gelangten sie in das Geschäft in der Max-Hilsenbeck-Straße an der B28. Im Verkaufsraum fanden sie Fahrräder und Zubehör. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt.

Der Polizeiposten Blaustein (Tel. 07304/80370) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Spezialisten sicherten Spuren. Nach den derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handelte. Der Abtransport der etwa 45 hochwertigen Fahrräder dürfte mit einem Transporter oder Klein-Lkw erfolgt sein.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

