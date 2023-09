Ulm (ots) - Am Donnerstag, gegen 14.20 Uhr, fuhr ein 82-Jähriger mit einem Pedelec von einem Feldweg kommend auf die K7369 nach links in Richtung Hüttisheim ein. Dabei missachtete der Radfahrer wohl die Vorfahrt eines 54-Jährigen. Der kam von rechts und befuhr mit seinem Kraftrad die K7369 in Richtung ...

