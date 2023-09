Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Hüttisheim/K7369 - Radfahrer nach Unfall verstorben

Am Freitag verstarb ein 82-Jähriger nach einem Unfall auf der K7369 bei Hüttisheim.

Am Donnerstag, gegen 14.20 Uhr, fuhr ein 82-Jähriger mit einem Pedelec von einem Feldweg kommend auf die K7369 nach links in Richtung Hüttisheim ein. Dabei missachtete der Radfahrer wohl die Vorfahrt eines 54-Jährigen. Der kam von rechts und befuhr mit seinem Kraftrad die K7369 in Richtung Hüttisheim. Der 54-Jährige konnte dem 82-Jährigen nicht mehr ausweichen. Das Kraftrad streifte das Pedelec. Anschließend stürzte der 82-Jährige und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der 54-jährige Biker kam durch den Unfall nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf einer Grünfläche. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften waren vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte den Radfahrer in eine Klinik. Dort erlag der 82-Jährige am Freitagmorgen seinen Verletzungen. Der 54-Jährige kam mittels Krankenwagen in eine umliegende Klinik. Polizisten des Verkehrsdienstes in Laupheim nahmen den Unfall auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K7369 gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Staatsanwaltschaft beauftragte zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Gutachter. Sowohl das Pedelec als auch das Kraftrad mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Der Schaden am Kraftrad wird auf rund 2.000 Euro, am Pedelec auf etwa 600 Euro geschätzt.

