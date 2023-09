Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau/L275 - Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch musste ein 64-Jähriger nach einem Unfall bei Bad Buchau seinen Führerschein abgeben.

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit einem BMW auf der L275 von Bad Schussenried in Richtung Bad Buchau. Unmittelbar nach der Einmündung Bad Buchau - Kappel kam der Fahrer, auf dem Weg nach Kanzach, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW verunfallte in einer etwa zwei Meter tiefen Böschung. Die Polizei kam vor Ort und nahm den Unfall auf. Da der 64-Jährige über körperliches Unwohlsein klagte, wurde er von Rettungskräften versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Dort führten Polizeibeamte einen Atemalkoholtest mit dem Mann durch. Der Test ergab einen Wert über dem Erlaubten. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Ein Abschlepper barg später den BMW. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige. Die Polizei Bad Schussenried schätzt den Schaden am Auto auf rund 15.000 Euro.

