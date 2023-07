Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Streifen "Sichere Innenstadt" waren wieder erfolgreich -#polsiwi

Siegen (ots)

Zahlreiche Platzverweise, eine Festnahme aufgrund eines Haftbefehls, einige Anzeigen wegen Drogendelikten und zwei Verstöße gegen das Waffengesetz. Dies sind in Kürze die Ergebnisse der gemeinsamen Streifen der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, des Ordnungsamtes der Stadt Siegen und der Bundespolizei am Freitag- und Samstagabend (15.07.2023).

An beiden Abenden waren knapp fünfzehn Sicherheitskräfte in der Siegener Innenstadt unterwegs. Insgesamt kontrollierten sie über 150 Personen. Gegen mehr als 60 Personen sprachen die Beamten Platzverweise aus. Bei den Personenkontrollen wurden auch Betäubungsmittel zu Tage gefördert, so dass gegen die Personen Strafanzeigen vorgelegt wurden. An beiden Einsatztagen wurde je ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Hier gab es insgesamt zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Bei einer Personenkontrolle am Freitag stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen einen 29-jährigen Mann ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde festgenommen und ist mittlerweile in einer JVA.

Aufgrund einer Veranstaltung am unteren Schloss am Samstagabend war das Besucheraufkommen in der Oberstadt hoch. Dies führte in der Folge zu Beschwerden wegen Ruhestörungen in der Oberstadt, um die sich die Einsatzkräfte ebenfalls kümmerten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell