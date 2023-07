Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Sachbeschädigungen durch Graffiti in Weidenau - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in Weidenau zahlreiche Häuser und PKW mit Graffiti beschmiert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen die Tatzeiträume zwischen Donnerstagabend (13.07.2023) und Freitagmorgen. Betroffen waren Häuserfassaden, Garagen und Fahrzeuge in der Talstraße, in der Austraße, in der Bismarckstraße und in der Weiherstraße.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können und möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

