Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 35-Jährige nach Serie von Sachbeschädigungen in psychiatrischer Einrichtung - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am Samstagmorgen (15.07.2023) sind Polizeibeamte zum Marktplatz in Wilnsdorf alarmiert worden. Zeugen berichteten von einer Frau, die mit Steinen auf Gebäude und Fahrzeuge werfen würde.

Vor Ort trafen die Polizisten eine 35-Jährige an, die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Im Rahmen der Klärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass die Frau im Verdacht steht, eine Reihe von Sachbeschädigungen in den Bereichen Rathausstraße, Marktplatz und Einsiedlerstraße in Wilnsdorf begangen zu haben.

Einen Tag zuvor fiel sie in Siegen zudem im Rahmen eines versuchten Ladendiebstahls auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Frau wurde zunächst mit auf die Polizeiwache in Siegen genommen. Anschließend erfolgte eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung.

