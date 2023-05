Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Firma Möbel Heinrich

Bad Nenndorf (ots)

(tuc) Am Samstag, den 27.05.2023 stellt die spätere Geschädigte ihren Pkw Volvo ordnungsgemäß gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz der Firma "Möbel Heinrich" in 31542 Bad Nenndorf, Auf dem Wachtlande 2, ab. Als die Geschädigte schließlich gegen 12:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, fallen Schäden an der Beifahrertür des Fahrzeugs auf, die vor dem Abstellen des Pkw noch nicht vorhanden waren und auf ein Unfallgeschehen schließen lassen. Der bislang noch unbekannte Unfallverursacher hat sich demnach vom Unfallort entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei Bad Nenndorf bittet aufmerksame Zeugen um Mithilfe: Wer kann Angaben zu einem möglichen Unfallgeschehen in dem o.g. Zeitraum machen, bei dem ein grauer Volvo an der Beifahrertür beschädigt worden ist? Das Herbeiführen des Schadens durch einen geschobenen Einkaufswagen kann aktuell ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

