POL-UL: (BC) Laupheim - Fahrer und Sozius verletzt

Am Donnerstag kollidierte ein Auto mit einem Kraftrad in Laupheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr. Ein 37-Jähriger fuhr mit einem Toyota in der Biberacher Straße in Richtung eines Kreisverkehrs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr unterschätzte der Mann wohl die Geschwindigkeit eines bereits im Kreisverkehr fahrenden Kraftrads. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 16-jährige Fahrer des Kraftrads und sein 17-jähriger Sozius stürzten. Dabei zogen sie sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Toyota blieb unverletzt. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Kraftrad auf rund 800 Euro, am Toyota auf etwa 2.000 Euro. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Krankenhaus.

++++1806279(TH)

