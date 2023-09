Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag kam es in einem Kreisverkehr in Rechberghausen zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 10.50 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit einem Mercedes von der Bahnhofstraße kommend in einen Kreisverkehr ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 52-Jährigen. Der fuhr bereits mit einem Kraftrad im Kreisverkehr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrer des Kraftrads wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Die Polizei Uhingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Kraftrad auf rund 2.000 Euro, am Mercedes auf etwa 2.500 Euro.

