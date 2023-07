Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried-Altenheim - Körperverletzung

Neuried-Altenheim (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagabend im Bürgerpark in Altenheim. Einem 18-jährigen war dort gegen 20:15 Uhr von Beamten des Polizeireviers Offenburg aufgrund seines lautstarken Auftretens zunächst ein Platzverweis erteilt worden. Er erschien jedoch kurze Zeit später wieder vor Ort, worauf es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 21-Jährigen kam, den er im weiteren Verlauf mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Ältere soll mit einer Glasflasche zurückgeschlagen haben, wodurch Ersterer eine Schnittwunde am Hals erlitt und in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen weitere Personen wurden durch die eingesetzten Polizeikräfte Platzverweise ausgesprochen.

/kk

