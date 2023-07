Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fahrzeugbeschädigung, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Am Freitagnachmittag touchierte eine bislang unbekannte Person einen parkenden Audi A4 einer 53-jährigen Frau auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Schwarzwaldstraße. Die Beschädigung soll im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17 Uhr stattgefunden haben. Anschließend entfernte sich der Lenker unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07225 9887 - 0 gebeten.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell