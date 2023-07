Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Offenburg (ots)

Offenburg - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am Samstagnachmittag, 16 Uhr, meldeten Anwohner über Notruf einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Schützenweg. Im ersten Obergeschoß brach aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung ein Brand aus. Die Bewohner konnten das Haus verlassen, drei Bewohner mussten wegen Einatmen von Rauchgas vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden. Trotz sofortigen Einsatzes der Feuerwehr Offenburg brannte die betroffene Wohnung aus. Die gegenüberliegende Wohnung, das Treppenhaus und das Dach wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die betroffene Wohnung wurde unbewohnbar, die sechs Bewohner wurden von der Stadt anderweitig untergebracht, die drei anderen Wohnungen sind weiter bewohnbar. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber mit mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Der Brandort wurde zur weiteren Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann, so dass er vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht werden musste. /AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell