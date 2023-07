POL-OG: Bühl - Aus dem Verkehr gezogen

Offenburg (ots) - Offenburg - Brand in einem Mehrfamilienhaus Am Samstagnachmittag, 16 Uhr, meldeten Anwohner über Notruf einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Schützenweg. Im ersten Obergeschoß brach aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung ein Brand aus. Die Bewohner konnten das Haus verlassen, drei Bewohner mussten wegen Einatmen von Rauchgas vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden. Trotz ...

