Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Wohnwagen entwendet

Rust (ots)

Weil Unbekannte in den frühen Montagmorgenstunden einen Wohnwagen in der Albert-Schweitzer-Straße entwendet haben, leiteten die Beamten des Polizeireviers Lahr ein Ermittlungsverfahren ein. Gegen 4:30 Uhr schoben die Täter den Wohnwagen der Marke Fendt aus der Hofeinfahrt, um wenige Meter weiter das Deichselschloss mittels Trennschleifer zu entfernen. An ein Tatfahrzeug angehängt, flüchteten die Unbekannten über die Grenze bei Nonnenweier nach Frankreich.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell