Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brennendes Öl

Am Mittwoch fing angebratenes Öl in einer Wohnung in Ulm Feuer.

Ulm (ots)

Gegen 20.25 Uhr bereitete sich ein 87-Jähriger in seiner Küche das Abendessen zu. Dabei fing das Öl in einer Pfanne Feuer. Die Flammen griffen anschließend auf die Dunstabzugshaube über. Eine aufmerksame 51-jährige Nachbarin des Mehrfamilienhauses in der Ulmer Weststadt bemerkte das Feuer und den Rauch. Da sie einen Schlüssel für die Wohnung des 87-Jährigen hatte konnte sie den Senior aus dem Gebäude bringen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Der 87-Jährige erlitt leichte Verletzung durch Rauchgas. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Eine weitere Nachbarin nahm den Hund des Seniors in ihre Obhut.

