POL-UL: (UL) Blaubeuren - Brand im Motorraum

Am Mittwoch rückten Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug in Seißen aus.

Ulm (ots)

Gegen 7.06 Uhr fuhr ein 24-Jähriger in einem Mercedes zu einer Firma in der Straße Zum Weißen Jura. Bei seiner Ankunft bemerkte der Fahrer, dass Rauch aus dem Motor- und Fußraum des Fahrzeugs drang. Kurz drauf fing das Auto Feuer. Der 24-Jährige brachte sich selbstständig in Sicherheit und blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Mercedes mit Verbrennungsmotor. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ist ein technischer Defekt für den Brand ursächlich. Die Polizei Ehingen schätzt den entstandenen Schaden auf rund 20.000 Euro.

