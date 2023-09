Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeug und Tablet aus Fahrzeugen gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag, 01.09.2023, zwei Fahrzeuge an der Bleichstraße und der Straße Am Großen Holz auf.

Zwischen 17:00 Uhr am Donnerstag und 06:15 Uhr am Freitag schlugen die Täter das Seitenfenster eines VW Crafter ein und entwendeten Werkzeuge. Im Fahrzeug, das an der Bleichstraße zwischen dem Quellenweg und dem Radrennbahnweg stand, fehlten am nächsten Morgen ein Akkuwinkelschleifer und eine Handkreissäge der Marke Bosch, ein Bohrhammer und ein Schlagschrauber.

Am Großen Holz in der Nähe der Meinolfstraße schlugen die Täter zwischen 19:30 Uhr und 07:20 Uhr zu. Sie hatten es auf ein Tablet der Marke Samsung abgesehen, dass sich in einer Halterung der Mittelkonsole befand.

Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell