POL-BI: Zeugen gesucht: Gruppe verletzt Bielefelder schwer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18.08.2023, schlugen und traten unbekannte Männer drei Bielefelder im Bereich des Ostwestfalenplatzes. Durch bisherige Ermittlung und Videoauswertungen werden drei dringend tatverdächtige Männer und ihre Begleiterin gesucht. Ein Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde bereits mehrfach operiert. Zwei weitere trugen leichte Verletzungen davon. Die Polizei sucht Zeugen des Tatgeschehens und einen Passanten, der den Vorfall mutmaßlich beobachten konnte.

Zunächst waren ein 26-jähriger Bielefelder und drei Freunde in einer Bar am Boulevard feiern, wo sie das erste Mal mit der aggressiven Gruppe in Streit gerieten. Dieser setzte sich später an einem Kiosk am Boulevard fort. Wenig später, gegen 05:15 Uhr, schlugen und traten sie auf den 26-Jährigen im Bereich eines Zebrastreifens ein, der dadurch kurzzeitig das Bewusstsein verlor und schwere Kopfverletzungen erlitt. Ein 22-jähriger Bielefelder kam seinem Freund zu Hilfe und wurde ebenfalls am Boden liegend von der Männergruppe getreten. Er und ein weiterer Freund erlitten jeweils leichte Verletzungen. Ein vierter Freund blieb unverletzt.

Die aggressive Gruppe, bestehend aus drei männlichen Tätern - ein Zeuge sprach auch von vier Tätern - und einer begleitenden Frau flüchtete in Richtung Nowgorodstraße.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen und der Auswertung von Überwachungskameras, betraten zwei Männer und die Frau gegen 05:15 Uhr den zur Joseph-Massolle-Straße gelegenen Bahnsteig und nutzen dann den Treppenabgang zur Bahnhofsunterführung.

Ein unbekannter Zeuge könnte, auf dem Weg zum Gleis, das Tatgeschehen beobachtet haben und wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Der 30- bis 40-jährige Mann nutzte ebenfalls den Treppenabgang zur Bahnhofsunterführung. Er hat eine normale bis sportliche Figur. Er trug ein dunkles NY-Yankees Cap mit einem weißen Schriftzug, ein dunkles offenes Hemd oder eine offene Jacke mit einem T-Shirt, eine dunkle Hose und helle Sportschuhe. Er nutzte einen modernen, sportiven Rucksack.

Die Männer aus der Tätergruppe hatten dunkle Haare und trugen Bärte. Sie sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Der Haupttäter hat eine kräftige Statur, kurz gelocktes Haupthaar und einen Undercut. Bei der Tat trug er eine schwarze offene Jacke, bei der es sich um eine Lederjacke handeln könnte, und darunter ein beiges Oberteil. Zudem trug er eine helle Jeans mit modischen Löchern und weißen Turnschuhen.

Ein weiterer Täter hat eine normale Figur, einen modischen seitlichen Scheitel und den linken Unterarm komplett tätowiert. Er trug ein grünes Hemd mit kurzen oder hochgekrempelten Ärmeln, eine bläuliche Hose und schwarz-graue Turnschuhe.

Der dritte Täter ist sehr schlank und hat eine Kurzhaarfrisur mit Undercut. Bei der Tat hatte er ein beiges kurzärmliges Oberteil mit Kragen an, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle.

Die weibliche Begleitung hat längere Haare. Sie trug eine dunklere Jacke, die bis zur Hüfte ging und einen helleren Rock bis zu den Schienbeinen. Ihre weißen Schuhe haben ein dunkles Nike-Symbol. Sie führte eine Umhängetasche in schwarz mit Pailletten mit.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0. Ebenso wird der beschriebene Mann gesucht, der ein wichtiger Zeuge sein könnte.

