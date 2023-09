POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 35. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein vermeintlichen Wasserwerker lenkte am Donnerstagmittag, 31.08.2023, eine Bielefelderin in ihrer Wohnung ab und entwendete Geld und Schmuck. Gegen 13:00 Uhr betrat eine Bielefelderin auf dem Weg zu ihrer Wohnung den Flur des Mehrfamilienhauses an der Wiedenbrücker Straße. Hier wurde sie von einem Unbekannten angesprochen, der behauptete von einem kommunalen Versorgungs- und ...

