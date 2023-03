Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 17.03.-19.03.2023

Hildesheim (ots)

(wie) Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus in Gronau - Zeugenaufruf

Am Samstag, dem 18.03.2023, im Tatzeitraum von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr, kam es in dem Eitzumer Weg in Gronau (Leine) zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich, in Abwesenheit der Geschädigten, gewaltsam Zugang zu der Wohnung, in dem er das Türschloss aufbricht und sich anschließend durch das Öffnen der Wohnungstür Zutritt zu der Wohnung verschaffte. Hierbei durchsuchte er in der gesamten Wohnung mehrere Räumlichkeiten und entwendete Digitalkameras und Bargeld. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Einbruch in Bäckereifiliale in Eime - Zeugenaufruf

In der Tatzeit von Samstag, 18.03.2023, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 19.03.2023, 06:30 Uhr kam es in der Straße Im Lehder Feld in einer Bäckereifiliale zu einem Einbruchsdiebstahl.

Der bislang unbekannte Täter hebelte gewaltsam die Hauptzugangstür der Bäckereifiliale auf und verschaffte sich somit Zutritt zu dem Verkaufsbereich. Nach dem Betreten wurde der Verkaufsraum sowie die Räumlichkeit im rückwärtigen Bereich aufgesucht und von dort die Tageseinnahmen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Einbruch in Schlachterei/Bäckereigeschäft in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

In dem Tatzeitraum von Samstag, 18.03.2023, 13:30 Uhr, bis Sonntag, 19.03.2023, 10:55 Uhr, kam es in der Steintorstraße in Gronau (Leine) ebenfalls zu einem Einbruchsdiebstahl.

Der bislang unbekannte Täter hebelte mit brachialer Gewalt die Eingangstür zu einem Schlachterei-/Bäckereigeschäft auf und verschaffte sich somit Zutritt zu den Verkaufsbereichen. Nach dem Betreten durchsuchte er die Verkaufsbereiche und den im rückwärtigen Bereich gelegene Aufenthaltsraum. Nach bisherigen Ermittlungen sind keinerlei Wertgegenstände und Bargeld entwendet worden.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend, dem 17.03.2023, um 23:45 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Elze einen 35-jährigen Pkw-Fahrer eines Seats in der Gronauer Straße in 31036 Eime. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Betroffene nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen von durchgeführten Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht, was ein anschließend durchgeführter positiver Urintest auf Amphetamin bestätigte. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe dem Krankenhaus in Gronau (Leine) zugeführt. Weiterhin wurde dem 35-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer muss sich nunmehr wegen Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Zudem wurden zwei weitere Strafverfahren gegen den Fahrzeughalter eingeleitet, da dieser die Fahrt durch den 35-jährigen Fahrer geduldet hat. Zudem ist der Pkw durch den Halter nicht in Deutschland zugelassen und die erforderliche Kraftfahrzeugsteuer nicht entrichtet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell