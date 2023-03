Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bad Salzdetfurther Polizei beendet Drogenfahrt eines Wiederholungstäters

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am 18.03.2023, gegen 19:45 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Innenstadt Bad Salzdetfurths einen 30-jährigen Fahrer eines Mazda. Bei der Kontrolle stellten die Beamten im Fahrzeuginneren Reste von Betäubungsmitteln fest. Anhand von standardisierten Fahreignungstests, denen sich der Mann unterzog, konnten überdies diverse Auffälligkeiten beobachtet werden. Somit ergab sich der Verdacht, dass der Mann mit Wohnsitz im Kurort zum sicheren Führen des Pkw aufgrund des Konsums eines oder mehrerer Rauschgifte nicht mehr befähigt gewesen ist. Ein Urintest, der positiv auf THC reagiert hat, bestätigte dies. In einer Polizeidienststelle wurde dem Mann durch eine Ärztin Blut entnommen. Da der Fahrer in der Vergangenheit bereits gleichgelagert in Erscheinung getreten ist, erwarten ihn nun empfindliche Konsequenzen.

